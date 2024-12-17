Gazze'de can kaybı 45 bin 59 oldu

İsrail'in yoğun saldırı altına aldığı Gazze'de can kaybı ve yaralı sayısı her geçen gün yükseliyor. Yapılan son açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 59'a, yaralı sayısının ise 107 bin 41'e yükseldiği bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Gazze'de can kaybı 45 bin 59 oldu
Yayınlanma:

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de acı bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. 438 gündür devam eden saldırılardaki son durumla ilgili Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 31 kişinin hayatını kaybettiği, 79 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 45 bin 59'a, yaralı sayısının da 107 bin 41'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Gökyüzünde görülen "gizemli cisimlerle" ilgili açıklama! Beyaz Saray duyurduGökyüzünde görülen "gizemli cisimlerle" ilgili açıklama! Beyaz Saray duyurduDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

gazze israil son dakika
Günün Manşetleri
Rusya'dan son dakika Suriye açıklaması
İstanbul'da sahte alkol operasyonları
İran'dan Şam Büyükelçiğiyle ilgili açıklama
Gazze'de can kaybı 45 bin 59 oldu
Polonez işçisinin yürüyüşüne izin verildi
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde kritik operasyon
76 şehirde Narkokapan-3 operasyonları
SON DAKİKA: Muğla'da korkutan deprem!
ABD: Gazze'de ateşkes konusunda taraflar arasında az sayıda farklılık kaldı
Kritik görev artık Türkiye'de!
Çok Okunanlar
7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Açık havada sigara içmek yılbaşından itibaren yasaklanacak Açık havada sigara içmek yılbaşından itibaren yasaklanacak
SON DAKİKA: Muğla'da korkutan deprem! SON DAKİKA: Muğla'da korkutan deprem!
Kritik görev artık Türkiye'de! Kritik görev artık Türkiye'de!
17 yaşındaki öğrenci okulda dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var 17 yaşındaki öğrenci okulda dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var