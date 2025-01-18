Gazze'de can kaybı 46 bin 899'a yükseldi

İsrail'in 470 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybının 46 bin 899'a, yaralı sayısının 110 bin 725'e yükseldiği bildirildi.

Mert Sagit Mert Sagit
Gazze'de can kaybı 46 bin 899'a yükseldi
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 470 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nde Filistinli ailelere karşı "3 katliam" yaptığı aktarılan açıklamada, söz konusu saldırılarda 23 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in son bir günde düzenlediği saldırılarda 83 Filistinlinin yaralandığı vurgulandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 899'a, yaralı sayısının da 110 bin 725'e yükseldiği ifade edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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