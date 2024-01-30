Gazze'de can kaybı artmaya devam ediyor!

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 751'e yükseldi. Yapılan açıklamada, yaralıların sayısının ise 65 bin 636'ya çıktığı ifade edildi.

Gazze'de can kaybı artmaya devam ediyor!
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İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarını sürdürüyor. Bölgede can kaybı her geçen gün artarken son bilançoyla ilgili Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama geldi.

Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 116 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 114 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 249 Filistinliyi yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 26 bin 751'e, yaralı sayısının da 65 bin 636'ya yükseldiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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