Gazze'de can kaybı artmaya devam ediyor!

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılara devam ediyor. Ramazan ayına kısa bir süre kala saldırıların devam ettiği bölgede, 152 gündür Gazzelilere yönelik devam eden katliamın bilançosu da her geçen gün artıyor.

Bölgedeki son durum ile ilgili Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı. İsrail ordusunun son 24 saatte 86 Filistinliyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, toplam can kaybının 30 bin 717'ye yükseldiği aktarıldı. Son saldırılarda 113 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısının 72 bin 156'ya çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in, Han Yunus ve Gazze'nin kuzeyinde bugüne kadar 348 sağlık personelini öldürdüğü, 269 sağlık personelini de alıkoyduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'de son 24 saatte "9 katliam" gerçekleştirdiği, enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.