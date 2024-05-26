Gazze'de can kaybı kaça yükseldi? Son durumla ilgili açıklama geldi

İsrail'in yoğun saldırı altına aldığı Gazze'de can kaybı ve yaralı sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bölgedeki son durumla ilgili Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı.

Gazze'de can kaybı kaça yükseldi? Son durumla ilgili açıklama geldi
Editör: Yasin Kerim Aşan

İsrail, yoğun saldırı altına aldığı Gazze'de insanlık dışı uygulamalarını sürdürüyor. Bölgede 7 Ekim 2023'ten bu yana büyük bir insanlık suçu işlenirken can kaybı ve yaralı sayısı da her geçen gün artıyor.

233 gündür bölgeye yönelik devam eden saldırılardaki son durum ile ilgili Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği 8 saldırıda 81 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 223 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 35 bin 984'e, yaralı sayısının 80 bin 643'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte yoğun gündemin kritik maddeleriMeclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte yoğun gündemin kritik maddeleriGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# gazze # israil # filistin
Çok Okunanlar
Hamas, İsrail askerlerini esir aldı!
Hamas, İsrail askerlerini esir aldı!
22. Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı 4 yıl önce bugün hayatını kaybetti: Karadayı kimdir?
22. Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı 4 yıl önce bugün hayatını kaybetti: Karadayı kimdir?
Üniversite adayları dikkat! Bu üniversiteleri bitirenler işsiz kalmıyor
Üniversite adayları dikkat! Bu üniversiteleri bitirenler işsiz kalmıyor
O illere fırtına uyarısı yapıldı! 26 Mayıs 2024 Pazar hava durumu
O illere fırtına uyarısı yapıldı! 26 Mayıs 2024 Pazar hava durumu
400 bin liraya kadar hibe verilecek!
400 bin liraya kadar hibe verilecek!
Öne Çıkanlar Sel Hatay, Iğdır ve Ağrı'yı Bastı! Sokaklar Göle Döndü, Araçlar Suda! | ULUSA HABER Sel Hatay, Iğdır ve Ağrı'yı Bastı! Sokaklar Göle Döndü, Araçlar Suda! | ULUSA HABER 25 yaşındaki genç devrilen kamyonda hayatını kaybetti 25 yaşındaki genç devrilen kamyonda hayatını kaybetti