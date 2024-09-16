Gazze'de can kaybı ne kadar oldu? Acı bilanço her geçen gün artıyor

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda acı bilanço günden güne artıyor. Yapılan son açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 41 bin 226'ya, yaralı sayısının da 95 bin 413'e çıktığı kaydedildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Gazze'de can kaybı ne kadar oldu? Acı bilanço her geçen gün artıyor
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İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Bölgede büyük bir insanlık suçu işleyen İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 346 gündür devam eden saldırılardaki son durumla ilgili bilgi verdi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 20 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 76 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de can kaybı ne kadar oldu? Acı bilanço her geçen gün artıyor - Resim : 1

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 226'ya, yaralı sayısının da 95 bin 413'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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