Gazze'de can kaybı ne kadar oldu? Filistin Sağlık Bakanlığı son durumu açıkladı

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. 267 gündür devam eden saldırılarla birlikte acı bilanço da günden güne ağırlaşıyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken birçok kişi de yaralandı. Bölgedeki can kaybı ve yaralı sayısındaki son durum merak ediliyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 7 "katliam" gerçekleştirdiği ifade edildi. Bu saldırılarda 69 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 429 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Böylece İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 37 bin 834'e, yaralananların sayısı da 86 bin 858'e yükseldi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.