Gazze'de can kaybı ne kadar oldu? Gazze'deki Sağlık Bakanlığı son durumu açıkladı

İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları sürüyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda on binlerce kişi hayatını kaybederken on binlerce kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye 353 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin Gazze'deki Sağlık Bakanlığından açıklama geldi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 24 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 60 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Buna göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 41 bin 455'e, yaralı sayısı da 95 bin 878'e çıktı.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.