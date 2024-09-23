Gazze'de can kaybı ne kadar oldu? Gazze'deki Sağlık Bakanlığı son durumu açıkladı

İsrail'in yoğun saldırı altına aldığı Gazze'de hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Yapılan son açıklamada, bölgede yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 455'e, yaralı sayısının da 95 bin 878'e çıktığı kaydedildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Gazze'de can kaybı ne kadar oldu? Gazze'deki Sağlık Bakanlığı son durumu açıkladı
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İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları sürüyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda on binlerce kişi hayatını kaybederken on binlerce kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye 353 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin Gazze'deki Sağlık Bakanlığından açıklama geldi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 24 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 60 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de can kaybı ne kadar oldu? Gazze'deki Sağlık Bakanlığı son durumu açıkladı - Resim : 1

Buna göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 41 bin 455'e, yaralı sayısı da 95 bin 878'e çıktı.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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