Gazze'de can kaybı ne kadar oldu? İşte bölgedeki son durum

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor. İsrail ordusunun saldırıları sonucu yaşanan can kaybı ve yaralı sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamayla 427 gündür devam eden saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 32 kişinin hayatını kaybettiği, 95 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 612'ye, yaralı sayısının da 105 bin 834'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.