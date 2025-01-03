Gazze'de can kaybı ne kadar oldu? Son durumla ilgili açıklama geldi

İsrail'in yoğun saldırı altına aldığı Gazze'deki can kaybıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Acı bilançonun her geçen gün ağırlaştığı Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 658'e yükseldiği ifade edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Gazze'de can kaybı ne kadar oldu? Son durumla ilgili açıklama geldi
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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de acı bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Bölgede büyük bir insanlık suçu işleyen İsrail ordusu, on binlerce insanı hayattan kopardı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik 455 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "8 katliamda" 77 kişinin yaşamını yitirdiği, 145 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 45 bin 658'e, yaralı sayısının da 108 bin 583'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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