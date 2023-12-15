Gazze'de Engelli Bir Çocuk Açlıktan Öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken bir yandan da siviller yaşanan abluka sebebiyle gıda ve sağlık malzemelerine erişimde zorluk yaşıyor.

Son olarak İsrail'in uyguladığı sıkı abluka sebebiyle Gazze Şeridi'nde bir çocuğun açlıktan öldüğü bildirildi.

Filistinli Çocuklara Yardım Fonu Başkanı Steve Sosebee'nin aktardığı bilgiye göre, kuruluşun yardım ettiği Gazzeli engelli çocuklardan biri, gıda yokluğu sebebiyle açlıktan can verdi.

Halil isimli çocuğun babası Yasir Makadme, Sosebee'ye mesaj atarak küçük çocuğun vefat ettiğini belirtti.

Makadme mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba Bay Steve. Üzgünüm ancak bugün size canımın, evladımın öldüğünü söylemek için yazıyorum. Halil gitti, yaşamını yitirdi, bizi terk etti. Karnı açtı. Aslına bakılırsa, Gazze Şeridi'nde yaşadığımız durumlar ve savaş sebebiyle, yediği mama dükkanlarda bulunamıyordu. Mamadan bulmaya çalıştım, biraz bulabildim ancak bu kadarı yeterli değildi ve artık çok onun için çok geçti. Halil beni bırakıp gitti. Bay Steve, evladım Halil için yaptığınız her şey adına size teşekkür ederim. Desteğiniz ve hisleriniz için teşekkürler. Yasir."