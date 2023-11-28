Gazze'de Esir Değişimi Sürüyor

Filistin ile İsrail arasındaki geçici ateşkesin iki gün daha uzatılmasının ardından esir değişimi devam ediyor.



HAMAS, varılan esir mutabakatı kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki 10 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti.



İsrail ordusu, 10 esirin Kızılhaç'a teslim edildiğini doğruladı.



Açıklamada, Kızılhaç yetkililerinin 10 esiri Mısır'a naklettiği ve şu anda İsrail topraklarına doğru yola çıktıkları kaydedildi.



İsrail'in de bu gece 15'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere toplam 30 Filistinliyi serbest bırakması bekleniyor.