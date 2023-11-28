Gazze'de Esir Değişimi Sürüyor

HAMAS ile İsrail arasındaki esir değişimi sürüyor. HAMAS, 10 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etti. İsrail'in de bu gece 15'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere toplam 30 Filistinliyi serbest bırakması bekleniyor.

Gazze'de Esir Değişimi Sürüyor
Son Güncelleme:

Filistin ile İsrail arasındaki geçici ateşkesin iki gün daha uzatılmasının ardından esir değişimi devam ediyor.

HAMAS, varılan esir mutabakatı kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki 10 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti.

İsrail ordusu, 10 esirin Kızılhaç'a teslim edildiğini doğruladı.

Açıklamada, Kızılhaç yetkililerinin 10 esiri Mısır'a naklettiği ve şu anda İsrail topraklarına doğru yola çıktıkları kaydedildi.

İsrail'in de bu gece 15'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere toplam 30 Filistinliyi serbest bırakması bekleniyor.

Çok Okunanlar
29 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
29 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
Maraş'ta Deprem Oldu! Diğer İllerden Hissedildi Mi?
Maraş'ta Deprem Oldu! Diğer İllerden Hissedildi Mi?
Dilan Polat'tan Mektup Var!
Dilan Polat'tan Mektup Var!
İstanbul'da Barajlardaki Su Oranı Yükselmeye Devam edecek Mi?
İstanbul'da Barajlardaki Su Oranı Yükselmeye Devam edecek Mi?
En Büyük Şikayetimiz Yavaş Metabolizma!
En Büyük Şikayetimiz Yavaş Metabolizma!
Öne Çıkanlar İsrailli askerler cepheye dönmeyi reddetti! - Televizyon Gazetesi - Halil Nebiler - Fikret Akfırat İsrailli askerler cepheye dönmeyi reddetti! - Televizyon Gazetesi - Halil Nebiler - Fikret Akfırat Çamaşırlarınızı Yıkamanıza Rağmen Kokuyor Mu? Çamaşırlarınızı Yıkamanıza Rağmen Kokuyor Mu?