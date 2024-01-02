Gazze'de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 22 Bin 185'e Yükseldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılar devam ediyor. Bölgede büyük bir insanlık dramı yaşanırken, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 22 bin 185'e yükseldiği açıklandı.

Gazze'de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 22 Bin 185'e Yükseldi
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İsrail, 7 Ekim'de başlattığı Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail'in insanlık dışı saldırıları sürerken bölgedeki son durum ile ilgili Gazze'deki Sağlık Bakanlığından açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 88 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 207 Filistinliyi öldürdüğü, 338'ini yaraladığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte ailelere yönelik 15 "katliam" gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 22 bin 185'e, yaralananların sayısının 57 bin 35'e çıktığı aktarıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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