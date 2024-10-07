Gazze'de insanlık öldü, dünya seyretti! İsrail'in soykırımının birinci yılı...

Gazze bir yıldır karadan, havadan ve denizden İsrail’in yoğun saldırısı altında... Kadınlar, çocuklar, sağlık çalışanları, insani yardım gönüllüleri, gazeteciler birer birer katledildiler.

İsrail saldırılarında bir yıl içinde 17 bini çocuk, 11 binden fazla kadın, yaklaşık 42 bin Filistinli öldürüldü. Binlerce kişi kayıp... Ölenlerin yüzde 42'sini çocuklar, yüzde 27'sini kadınlar, yüzde 31'ini de erkekler oluşturdu.

Gazze Şeridi'ne açılan sınır kapılarını 5 aydır kapalı tutarak insanlık dışı bir abluka uygulayan İsrail, hayatta kalan Filistinlilere karşı da açlık, yetersiz beslenme ve ilaç eksikliğini silah olarak kullandı.

İsrail, uluslararası hukuku hiçe sayarak hastaneler ve sağlık çalışanlarını özellikle hedef aldı. Bir yıl içinde İsrail ordusu 162 sağlık kuruluşu ve 131 ambulansı vurdu, 80 sağlık merkezi ve 34 hastaneyi hizmet dışı bıraktı. 885 sağlık personeli ve 83 sivil savunma görevlisi İsrail tarafından öldürüldü.

İsrail, Gazze'de Filistinlilerin kültürel hafızasını ve gelecek nesillerini de hedef aldı. Gazze'nin en büyük tüp bebek merkezi vuruldu, 5 binden fazla tüp bebek embriyosu yok oldu. Okullar, ibadethaneler, arkeolojik alanlar ve tarihi mekanlar, İsrail bombardımanlarında büyük zarar gördü.

İsrail, 1 yılda 85 bin ton patlayıcı kullanarak, Gazze'nin bütün altyapısını çökertti. Evler, hükümet binaları, tarihi eserlerin yanı sıra elektrik ve su şebekeleri de kullanılamaz hale geldi.

İsrail, bir yıldır dünyanın gözü önünde uluslararası hukuku hiçe sayıyor. İnsanlığa dair tüm değerleri çiğniyor. Dünya ise, İsrail’in insanlık suçlarına sessiz kalmaya devam ediyor. ABD ve Batı’nın İsrail’e koşulsuz desteği ise, hafızalara kazındı.

SOYKIRIMIN FİNANSÖRÜ ABD

İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze'de soykırım işlerken, ABD ve Avrupa ülkelerinden güçlü siyasi ve askeri destek aldı.

Başta ABD, İngiltere ve Almanya olmak üzere bu ülkeler, İsrail'in "kendini savunma hakkı" olduğunu söyleyerek, bunun için tüm imkanları sağlayacakları taahhüdünde bulundu.

Sadece ABD’nin 7 Ekim'den bu yana İsrail’e sağladığı askeri destek, 17,9 milyar dolar...

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD’nin İsrail lehine vetolarıyla etkisizleştirilmiş durumda...

İsrail, ABD’nin sağladığı para ve silahlarla, bir yandan Gazze’ye saldırını sürdürürken, diğer yandan Lübnan’a da saldırarak Batı Asya’da yeni bir cephe açtı...

Batı Asya'da ateş çemberi, bölge ülkelerini içine çekerek genişliyor.