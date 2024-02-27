Gazze'de ölenlerin sayısı 29 bin 878'e yükseldi!

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in sivil ayrımı gözetmeksizin düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinlilerin sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 144 gündür devam eden İsrail saldırılarındaki son durum hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'ye düzenlediği 11 saldırıda toplam 96 kişinin öldüğü ve 172 kişinin yaralandığı belirtildi.

Buna göre Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 29 bin 878’e, yaralı sayısının da 70 bin 215'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.