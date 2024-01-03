Gazze'de Ölü Sayısı 22 Bin 313'e Yükseldi!

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 22 bin 313'e yükseldi.

Gazze'de Ölü Sayısı 22 Bin 313'e Yükseldi!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırdığı Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamayla birlikte, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 89 gündür devam eden saldırılarındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 128 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 261 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte ailelere yönelik 10 "katliam" gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 22 bin 313'e, yaralananların sayısının da 57 bin 296'ya çıktığı aktarıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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