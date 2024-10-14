Gazze'de sığınmacıların kaldığı okulun vurulması sonucu 18 kişi öldü

El Avde Hastanesinden bir tıbbi kaynak, katil İsrail'in okulu hedef alan saldırısı sonucu 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, çocuk ve kadınların da aralarında olduğu çok sayıda yaralının hastaneye getirildiğini belirtti.

Görgü tanıkları da katil İsrail'in, Nusayrat Mülteci Kampı'nda binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı "Mufti" adlı okulu vurduğunu aktardı.

