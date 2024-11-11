Gazze’de soykırım yapıldığını söylemişti! Meclisten uzaklaştırıldı

İsrail Meclisindeki muhalif Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif’e, Tel Aviv hükümetinin Gazze Şeridi'nde 'kasıtlı soykırım' yaptığını söylemesi nedeniyle 6 ay meclisten uzaklaştırma kararı verildi.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Gazze’de soykırım yapıldığını söylemişti! Meclisten uzaklaştırıldı
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İsrail Meclisi, muhalefet partisi Ortak Liste Milletvekili Ofer Cassif’e, Gazze Şeridi’ndeki İsrail saldırılarını "kasıtlı soykırım" olarak nitelendirmesi ve İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı’nda açılan davaya destek veren dilekçeyi imzalaması nedeniyle 6 ay süreyle meclisten uzaklaştırma cezası verdi.

Bu ceza, Cassif’in maaşının kesilmesine de yol açacak. İsrail medyasına göre, Cassif’in meclisten uzaklaştırılması, son yıllarda uygulanan en ağır cezalardan biri olarak değerlendiriliyor. Cassif’in vekilliğinin düşürülmesine dair daha önce bir önerge verilmiş ancak oylamada yeterli çoğunluk sağlanamadığı için önerge reddedilmişti.

Bu cezaya karşı çıkanlar, Cassif’in ifade özgürlüğünü savunurken, hükümet destekçileri ise onun açıklamalarını tepkilere yol açacak şekilde buluyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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