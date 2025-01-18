Gazze'deki ateşkes yarın sabah yürürlüğe girecek! Katar'dan kritik açıklama geldi

İsrail ile Hamas arasında sağlanan Gazze'deki ateşkesle ilgili Katar'dan kritik bir açıklama geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze'deki ateşkesin yarın sabah yerel saatle 08.30'da başlayacağını duyurdu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Gazze'deki ateşkes yarın sabah yürürlüğe girecek! Katar'dan kritik açıklama geldi
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İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşma sağlandı. Anlaşmayla ilgili Katar'dan yeni bir açıklama geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, konuyla ilgili sosyal medya platformu X'ten açıklama yaptı. Macid el-Ensari, ateşkesin yarın sabah yerel saatle 08.30'da başlayacağını duyurdu.

Anlaşmanın tarafları ve arabulucularınca koordine edildiğine dikkati çeken Ensari, "Kardeşlerimize önlemlerini almalarını ve dikkat göstermelerini, resmi kaynaklardan gelen talimatları beklemelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ATEŞKES ANLAŞMASININ AYRINTILARI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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