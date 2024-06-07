Gazze'deki can kaybı ne kadar oldu? Bölgedeki son durumla ilgili açıklama geldi

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıları aralıksız bir biçimde sürdürüyor. Bölgede büyük bir insanlık suçu işleyen İsrail ordusu, çok sayıda sivil ve masum insanı da hayattan kopardı.

245 gündür süren saldırılara karşı dünya kamuoyunda İsrail'e karşı ciddi bir tepki ve yaptırım ise henüz uygulanmış değil. Bölgedeki acı bilanço her geçen gün artıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılara ilişkin son durum hakkında açıklama yaptı.

İsrail ordusunun son bir günde Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 8 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 77 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 221 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 731'e, yaralı sayısının 83 bin 530'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı kaydedildi.