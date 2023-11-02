Gazze'deki Hükümet: "İsrail Yerleşim Yerlerini Vuruyor"

Hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ni hedef alan 12 bin bombalamada binlerce askeri hedefin vurulduğu yönündeki iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.



Açıklamada, "İsrail, gerçekte yerleşim alanlarını, vatandaşların konutlarını, kadınları, çocukları, fırınların önündeki insan kuyruklarını, hastane ya da kilisede toplanan insanları hedef alıyor." ifadesine yer verildi.

İsrail'e tüm dünyanın gözü önünde vurulan bu hedeflerin mahiyetini açıklama daveti yapılarak, böyle bir durumun, İsrail'in yalanlarına ve sahtekarlığına kanıt olacağı kaydedildi.

İsrail ordusu gün içerisinde yaptığı açıklamada, çatışmaların başlangıcından bu yana Gazze Şeridi'ne 12 binden fazla baskın düzenlendiğini, baskınların "binlerce askeri hedefi" hedef aldığını öne sürmüştü.