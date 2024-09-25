Gazze'deki İsrail saldırıları: Can kaybı 41,495'e ulaştı

İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ederken, can kaybı 41,495'e yükseldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gazze'deki İsrail saldırıları: Can kaybı 41,495'e ulaştı
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İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ederken, can kaybı 41,495'e yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ne düzenlenen dört saldırıda 28 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 85 kişinin yaralandığı ifade edildi.

7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda toplamda hayatını kaybeden Filistinli sayısının 41,495'e, yaralı sayısının ise 96,006'ya çıktığı kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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