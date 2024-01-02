Gazze'den İsrail'e Roket Yağmuru

İsrail Gazze'yi tam kuşatmasına karşı HAMAS düşman tarafına roket yağdırdı.



İsrail'deki onlarca kentte sirenler susmadı, yılın ilk saatlerinde gökyüzü Gazze'den fırlatılan roketlerle aydınlandı.



El Kassam sözcüsü Ebu Ubeyde, Falanj Mücahidlerinin son 4 gün içinde 71 askeri aracı tamamen veya kısmen imha edebildiğini açıkladı. 16 İsrail askerin öldürüldüğünü ve onlarcasının yaralandığını doğruladı.

Öldürülen Filistinlilerin Sayısı 22 Bin 185'e Yükseldi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 22 bin 185'e yükseldi.



İsrail güçleri, Batı Şeria'da Kalkilya ve Cenin'de baskın düzenledi. İsrail güçleri ile çıkan çatışmalarda 4 Filistinli hayatını kaybetti.



İşgal ordusundaki çözülme İsrail basınında tartışma yarattı. İsrail savaş uçaklarından bazılarının vicdani gerekçelerle yeni yıl günü Gazze'yi bombalamayı reddettiği gündem oldu.



HAMAS karşısında kayıpları artan İsrail ordusu 5 tümenini Gazze'den çekme kararı aldı. 2024 yılına yayılacak savaş için planlama yapılacağı savunuldu.



9 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiği Gazze'de bir İsrail askerinin bulduğu, ailesinin öldürüldüğü düşünülen bebeği İsrail'e kaçırdığı ortaya çıktı.

Tepkiler Artıyor

İsrail'in Gazze'ye saldırısına ülke içinden de tepkiler artıyor. Eski general Yitzhak Brick, ordunun savaşın hedeflerinden uzaklaştığını, Gazze'de giderek çamura battığını söyledi.

İsrail'in Gazze'deki "askeri başarısızlıkları" nedeniyle muhalefetten ve İsrail kamuoyundan son dönemde hükümete istifa talepleri yükseliyor.



7 Ekim'de Nova Müzik Festivalinde yaşananlarla ilgili ihmal davası açıldı. 42 İsraiili mahkemeye başvurdu. İsrail ordusu, İç İstihbarat Servisi Şin-Bet Şabak ve İsrail polisine dava açtı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile Enerji Bakanı Yisrael Katz arasındaki görev değişimine gitti.



Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümeti ortakları arasında yaşanan gerginlik nedeniyle iptal edilen savaş kabinesi toplantısının yapılması bekleniyor.