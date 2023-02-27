Gazzeli subayların mezuniyet töreni: "Komploları boşa çıkarmaya devam edeceğiz"
Gazze Şeridi'nde askeri eğitimini tamamlayan subaylar için mezuniyet töreni düzenlendi.
İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde askeri eğitimini tamamlayan subaylar için Filistin İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı Eğitim Genel Müdürlüğü merkez binasında mezuniyet töreni düzenlendi.
Törende, mezun olan subaylar hünerlerini sergiledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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