Gazzeli subayların mezuniyet töreni: "Komploları boşa çıkarmaya devam edeceğiz"

Gazze Şeridi'nde askeri eğitimini tamamlayan subaylar için mezuniyet töreni düzenlendi.

Gazzeli subayların mezuniyet töreni: "Komploları boşa çıkarmaya devam edeceğiz"
Gazze Şeridi'nde askeri eğitimini tamamlayan subaylar için mezuniyet töreni düzenlendi / 27.02.2023/ Filistin - Gazze

Gazzeli subayların mezuniyet töreni: "Komploları boşa çıkarmaya devam edeceğiz" - Resim : 1

İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde askeri eğitimini tamamlayan subaylar için Filistin İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı Eğitim Genel Müdürlüğü merkez binasında mezuniyet töreni düzenlendi.

Gazzeli subayların mezuniyet töreni: "Komploları boşa çıkarmaya devam edeceğiz" - Resim : 2

Törende, mezun olan subaylar hünerlerini sergiledi.Gazzeli subayların mezuniyet töreni: "Komploları boşa çıkarmaya devam edeceğiz" - Resim : 3

Kaynak: Anadolu Ajansı

# filistin # gazze # gazze şeridi # israil
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