Gazze’nin kuzeyinde 5 İsrail askeri öldü

İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da yaşanan çatışmada 5 askerinin öldüğünü duyurdu.

Mert Sagit Mert Sagit
Gazze’nin kuzeyinde 5 İsrail askeri öldü
Yayınlanma:

İşgalci İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde sıkı kuşatma altındaki Beyt Hanun'daki çatışmalarda Nahal Tugayı'ndan biri subay 5 askerin öldüğü, 8 askerin ağır yaralandığı aktarıldı.

İsrail Kanal 7 televizyonu da bir hafta içinde Beyt Hanun'da 15 İsrail askerinin öldüğü bilgisini paylaştı.

İsrail ordusunun verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen asker sayısı da 840 oldu.

İsrail basını: Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması çok yakınİsrail basını: Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması çok yakınDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

israil filistin gazze
Günün Manşetleri
MSÜ'den teğmen görüntülerine ilişkin açıklama
6 tutuklama
Türkiye'nin Suriye politikası ne olmalı? PKK tehdidi nasıl ortadan kaldırılır?
Erdoğan'dan çocuk sahibi olmak isteyenlere müjde
DEAŞ'a Gürz-38 darbesi
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı
6 terörist etkisiz hale getirildi
Balıkesir'de işçi servisi devrildi
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı
Çok Okunanlar
Suriyelilere hastanelerde öncelik mi veriliyor? Suriyelilere hastanelerde öncelik mi veriliyor?
Gazze’nin kuzeyinde 5 İsrail askeri öldü Gazze’nin kuzeyinde 5 İsrail askeri öldü
BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi
Ferdi Tayfur'un yıllık telif geliri ne kadar? Ferdi Tayfur'un yıllık telif geliri ne kadar?
İstanbul'da kar kapıya dayandı: Marmara bölgesi etki altında İstanbul'da kar kapıya dayandı: Marmara bölgesi etki altında