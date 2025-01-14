Gazze’nin kuzeyinde 5 İsrail askeri öldü
İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da yaşanan çatışmada 5 askerinin öldüğünü duyurdu.
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İşgalci İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde sıkı kuşatma altındaki Beyt Hanun'daki çatışmalarda Nahal Tugayı'ndan biri subay 5 askerin öldüğü, 8 askerin ağır yaralandığı aktarıldı.
İsrail Kanal 7 televizyonu da bir hafta içinde Beyt Hanun'da 15 İsrail askerinin öldüğü bilgisini paylaştı.
İsrail ordusunun verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen asker sayısı da 840 oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı