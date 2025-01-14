Gazze’nin kuzeyinde 5 İsrail askeri öldü

İşgalci İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde sıkı kuşatma altındaki Beyt Hanun'daki çatışmalarda Nahal Tugayı'ndan biri subay 5 askerin öldüğü, 8 askerin ağır yaralandığı aktarıldı.

İsrail Kanal 7 televizyonu da bir hafta içinde Beyt Hanun'da 15 İsrail askerinin öldüğü bilgisini paylaştı.

İsrail ordusunun verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen asker sayısı da 840 oldu.

