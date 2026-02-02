Gazze'nin Refah Sınır Kapısı yeniden açıldı

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki en kritik bağlantı noktası olan Refah Sınır Kapısı, uzun süren belirsizliğin ardından yeniden açıldı. Ancak geçişler belirli şartlara ve sıkı bir denetime tabi olacak

Gazze'nin Refah Sınır Kapısı yeniden açıldı
Gazze Şeridi'ni dünyaya bağlayan ve bölge halkı için hayati önem taşıyan Refah Sınır Kapısı, İsrail güvenlik güçlerinin duyurusuyla birlikte bugün resmen faaliyete geçti. İnsani yardımların sevkiyatı ve yaya geçişlerinin önünü açan bu gelişme, bölgedeki ulaşım koridorunu yeniden aktif hale getirdi.

1 Şubat 2026 tarihinde başlatılan pilot uygulamanın ardından kapı, Mısır ve Avrupa Birliği ile koordineli yürütülecek bir mekanizmayla bugün itibarıyla tam kapasite olmasa da hizmete alındı. Yeni düzenlemeye göre geçişler sadece yaya olarak ve her iki yönde sağlanacak. Mevcut planlamada, Gazze’den günde yaklaşık 150 kişinin ayrılmasına, buna karşılık 50 kişinin bölgeye geri dönmesine izin verilmesi öngörülüyor.

Bu süreçte İsrail, terminal sahasında doğrudan asker bulundurmak yerine operasyonu gözetleme ekipmanlarıyla uzaktan takip edecek. Güvenlik prosedürleri gereği Mısır, sınırdan geçecek kişilerin listesini her gün 24 saat önceden İsrail makamlarına iletecek.

GERİ DÖNÜŞ GARANTİSİ VERİLECEK

Gazze'den ayrılan Filistinlilerin bölgeye girişleri de yalnızca bu sınır kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Prensip olarak, buradan çıkış yapan herkesin geri dönmesine olanak tanınacak.

Operasyonun başlamasıyla birlikte, Mısır tarafından hazırlanan ve İsrail tarafından onaylanan, geçiş yapması planlanan Gazzelilere ait listelerin halihazırda tamamlandığı bildirildi.

TRUMP'IN BARIŞ PLANININ BİR PARÇASI

Refah Sınır Kapısı'nın tarihçesi ve bugünkü statüsü karmaşık bir arka plana dayanıyor. 1978 Camp David Sözleşmesi sonrası 1979'da açılan kapı, kağıt üzerinde Mısır'ın kontrolünde görünse de 2007 tarihli anlaşma uyarınca geçişler için İsrail'in onayı gerekiyor.

İsrail, Gazze savaşı sırasında 7 Mayıs 2024'te kapının kontrolünü ele geçirmiş, Ocak 2025'teki ateşkes kapsamında buradan çekilmiş ancak daha sonra noktayı yeniden işgal etmişti. Bugün halen İsrail güvenlik güçlerinin denetiminde bulunan Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması, ABD Başkanı Trump'ın Gazze Barış planının bir parçası olarak uygulamaya konuluyor.

