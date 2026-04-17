Gazze’nin yetim çocukları hayallerini uçurtmalarla gökyüzüne taşıdı

Etkinlik, Temmuz 2025’te başlatılan "Tek Kalanın Hayalleri" projesi kapsamında 35 çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi. HuSoMe Gazze Temsilcisi Fehime el-Caberi, çalışmanın temel amacının saldırıların çocuklar üzerindeki ağır psikolojik etkilerini hafifletmek ve moral desteği sağlamak olduğunu belirtti. Proje çerçevesinde ebeveynlerini kaybeden çocuklara barınma, gıda ve psikolojik danışmanlık hizmeti sunuluyor.

ENKAZDAN GÖKYÜZÜNE UZANAN MESAJLAR

Temsilci el-Caberi, gruptaki çocukların birçoğunun aileleriyle birlikte enkaz altında kaldığını ve travmatik süreçlerden geçtiğini ifade etti. Çocuklar, isimlerini ve gelecek beklentilerini yazdıkları uçurtmaları gökyüzüne salarak "umudun varlığı" mesajını verdi.

Gazze’deki mevcut şartlarda kardeşlerine bakmak zorunda kalan Lemis Kahil ise ateşkes sürecine rağmen barınma ve gıda temini gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında ciddi zorluklar yaşandığını dile getirdi. Bölgedeki insani krizin etkileri sürerken, bu tür sosyal projelerle çocukların toplumsal hayata adaptasyonu hedefleniyor.