Gazze'ye 20 Tırlık İnsani Yardım Malzemesi Ulaştı

Gazze'de İsrail ablukası devam ediyor. Refah Sınır kapısından 20 tırlık insani yardımın geçmesine izin verildikten sonra kapı tekrar kapatıldı. Hamas'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Geçici süreyle açılan Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan girecek sınırlı yardımlar kentte yaşanan insani felaketi değiştirmeyecek." denildi.

7 Ekim'den bu yana İsrail Gazze'ye su, elektrik, gıda ve ilaç ulaşmasını engelliyor. o tarihten bu yana Gazze'ye bugün yalnızca 20 tır insani yardım ulaştırılabildi. Öte yandan Filistin güçleri ve Lübnan Hizbullahı ile İsrail arasında çatışmalar devam ediyor. Hamas İsrail askeri hedeflerinin vurulduğu yeri görüntüler yayımladı. Lübnan Hizbullahı ise, İsrail'in kuzeyindeki Margaliot bölgesi yakınındaki Hunin yerleşim yerini vurduklarını açıkladı.