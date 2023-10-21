Gazze'ye 20 Tırlık İnsani Yardım Malzemesi Ulaştı

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana ilk kez yardım malzemesi ulaştırıldı. Ancak bu yardımlar yalnızca 20 tır ile sınırlı oldu. 20 tırın geçişinin ardından Refah Sınır Kapısı tekrar kapatıldı. Hamas ve Lübnan Hizbullahı ise İsrail hedeflerini vurmaya devam ediyor.

Gazze'ye 20 Tırlık İnsani Yardım Malzemesi Ulaştı

Gazze'de İsrail ablukası devam ediyor. Refah Sınır kapısından 20 tırlık insani yardımın geçmesine izin verildikten sonra kapı tekrar kapatıldı. Hamas'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Geçici süreyle açılan Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan girecek sınırlı yardımlar kentte yaşanan insani felaketi değiştirmeyecek." denildi.

7 Ekim'den bu yana İsrail Gazze'ye su, elektrik, gıda ve ilaç ulaşmasını engelliyor. o tarihten bu yana Gazze'ye bugün yalnızca 20 tır insani yardım ulaştırılabildi. Öte yandan Filistin güçleri ve Lübnan Hizbullahı ile İsrail arasında çatışmalar devam ediyor. Hamas İsrail askeri hedeflerinin vurulduğu yeri görüntüler yayımladı. Lübnan Hizbullahı ise, İsrail'in kuzeyindeki Margaliot bölgesi yakınındaki Hunin yerleşim yerini vurduklarını açıkladı.

Son dakika... Gazze'ye ilk yardım! Refah Sınır Kapısı açıldıSon dakika... Gazze'ye ilk yardım! Refah Sınır Kapısı açıldıGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# filistin # gazze # mısır # Refah Sınır Kapısı
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