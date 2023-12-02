Gazze'ye Giren İsrail Zırhlıları Dronlarla Vuruldu!

Gazze Şeridi'nde insani ara son buldu. İsrail saldırılarında masum Filistinliler hayatlarını kaybediyor. Filistin güçleri ise İsrail ordusunu vuruyor. Filistin güçleri, Gazze Şeridi'ne giren işgal güçlerine havan saldırısı düzenledi. El Kassam Tugayları Gazze Şeridi'ne giren İsrail tanklarını da kamikaze dronlarla vurdu. Ayrıca İsrail şehirleri Filistin roketlerinin hedefi oldu.

Dünya halkları ise Filistin'in yanında. Dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek eylemleri devam ediyor. ABD'de bir gösterici ise Filistinlilere yönelik katliama karşı Atlanta'daki İsrail konsolosluğu önünde kendini ateşe verdi. Gösterici ciddi şekilde yaralandı. ABD yetkilileri kendini yakan göstericinin hastaneye kaldırıldığını ve durumunun kritik olduğunu bildirdi.