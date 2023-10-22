Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçak, Mısır'a ulaştı

Türkiye'den Gazze'ye, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 20 uzman hekimin de bulunduğu Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı.

Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçak, Mısır'a ulaştı

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ilaç ve tıbbi malzemeler taşıyan ve 20 uzman hekimle Ankara'dan hareket eden Cumhurbaşkanlığına ait uçak, öğle saatlerinde Kahire'ye iniş yaptı.

Sağlık Bakanlığı yöneticileri de dahil olmak üzere 20 uzman hekim, Mısır Sağlık Bakanlığında bakan yardımcısı ve diğer yetkililerle bir araya gelerek Gazze'ye yönelik sağlık yardımlarını değerlendirdi

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