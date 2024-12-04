Gazze'ye yeni bir darbe: Sivil alanlar hedef alındı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara hava saldırısı düzenledi. Saldırılar sonucu 10 sivil hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un kuzeybatısında bulunan el-Mevasi bölgesini hedef aldığı ve burada yerinden edilen sivillerin bulunduğu çadırların yanı sıra gıda depolarının da bombalandığı bildirildi.

EN AZ 10 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA, İsrail savaş uçaklarının Mevasi bölgesini bombalamasının ardından en az 10 sivilin yaşamını yitirdiğini, onlarcasının yaralandığını bildirdi. Ayrıca, Refah kentinde bir başka saldırı sonucu enkazdan bir kişinin cesedi çıkarıldı.

GAZETECİ DE HEDEF ALINDI

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine yönelik saldırısında, Filistinli gazeteci Vail Ebu Zine'nin evi de hedef alındı. Gazeteci Ebu Zine'nin saldırı sırasında yaralandığı aktarıldı.

ENKAZ ALTINDA BİNLERCE KAYIP

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda, 44 bin 532 Filistinli hayatını kaybetti. Ölülerin çoğu çocuk ve kadınlardan oluşurken, yaralı sayısı 105 bin 538'e ulaştı. Ayrıca, enkaz altında binlerce ölü bulunduğu bildirilirken, sivil altyapı da büyük zarar gördü.