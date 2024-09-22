Gece boyu süren saldırılar: Hizbullah, İsrail üslerine Katyuşa ile vurdu

Hizbullah İsrail saldırılarını cevapsız bırakmadı. Hizbullah, Hayfa’nın kuzeyindeki Rafael Electronic Company’nin askeri sanayi kompleksini vurdu.

Hizbullah ayrıca İsrail’in Ramat David üssünü ve havaalanını onlarca Katyuşaların yanı sıra Fadi 1 ve Fadi 2 füzeleriyle hedef aldı. Hizbullah Hayfa kentinin yanı sıra Nasıra’ya da etkili operasyon düzenledi.

Lübnan'dan gece boyunca atılan yaklaşık 115 roketten biri Hayfa yakınlarında bir yerleşim yerine isabet etti, üç kişi yaralandı, maddi hasar oluştu.

Nasıra şehri ise ülkenin orta kesiminde yer alıyor. Nasıra'da bir noktaya isabet eden füzenin yangına yol açtığı cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güney kesimlerindeki birçok bölgeye hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Ayrıca İsrail topçusu da Lübnan’ın güney kesimlerini vurdu.