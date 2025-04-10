Gece kulübü faciasında can kaybı artıyor: Ölü sayısı 184’e yükseldi

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo’da 8 Nisan’da meydana gelen gece kulübü faciasında ölü sayısı hızla artıyor. “Jet Set” isimli eğlence mekanının çatısının çökmesiyle başlayan felakette, resmi rakamlara göre şu ana kadar 184 kişi hayatını kaybetti.

Acil Durum Operasyon Merkezi (COE) Direktörü Juan Manuel Mendez, yaptığı açıklamada olay yerindeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, can kaybı sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.

300 KİŞİ EĞLENCEDEYDİ

Olayın yaşandığı sırada kulüp içinde yaklaşık 300 kişi bulunuyordu. Çatının çökmesiyle birlikte içeride büyük bir panik yaşanırken, çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. Ölenler arasında, olay anında sahnede olan ünlü Dominikli sanatçı Rubby Perez ve Amerikan Beyzbol Ligi'nin (MLB) eski oyuncularından Octavio Dotel’in de bulunduğu açıklandı.

ÜLKEDE YAS İLAN EDİLDİ

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, olayın ardından ülkede üç günlük ulusal yas ilan etti.