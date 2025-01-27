Gece yarısı 5,1'lik deprem!

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nin verilerine göre, deprem yerel saatle 04.32’de, yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Eyalet valiliği tarafından yapılan açıklamada, depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, bölgede herhangi bir ciddi hasar tespiti olmadığını, durumun kontrol altında olduğunu belirtti.