Gece yarısı 5,1'lik deprem!

İran’ın batısında yer alan Kirmanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin kentinde, 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gece yarısı 5,1'lik deprem!
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 Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nin verilerine göre, deprem yerel saatle 04.32’de, yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Eyalet valiliği tarafından yapılan açıklamada, depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, bölgede herhangi bir ciddi hasar tespiti olmadığını, durumun kontrol altında olduğunu belirtti.

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