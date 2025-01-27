Gece yarısı 5,1'lik deprem!
İran’ın batısında yer alan Kirmanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin kentinde, 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nin verilerine göre, deprem yerel saatle 04.32’de, yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Eyalet valiliği tarafından yapılan açıklamada, depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, bölgede herhangi bir ciddi hasar tespiti olmadığını, durumun kontrol altında olduğunu belirtti.