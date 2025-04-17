Gene Hackman ve eşi iki ay sonra son yolculuğuna uğurlandı: Miras tartışması sürüyor

ABD’nin Oscar ödüllü usta aktörü Gene Hackman (94) ve piyanist eşi Betsy Arakawa, Şubat ayında New Mexico eyaletindeki Santa Fe’deki evlerinde hayatını kaybetmişti. Aradan geçen iki ayın ardından çift, aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla düzenlenen sade ve özel bir törenle toprağa verildi.

Törene Hackman’ın ilk evliliğinden olan çocukları Christopher Hackman, Elizabeth Hackman ve Leslie Hackman da katıldı.

ÖLÜM NEDENLERİ FARKLI

Adli tıp raporlarına göre, 61 yaşındaki Betsy Arakawa'nın ölüm nedeni hantavirüs akciğer sendromu olarak belirlendi.

Gene Hackman’ın ise ölüm nedeni, Alzheimer ve böbrek hastalığının tetiklediği ciddi kalp rahatsızlığı olarak açıklandı. Çiftin üç köpeğinden birinin de evde açlık ve susuzluktan dolayı öldüğü tespit edildi.

MİRAS TARTIŞMASI BAŞLADI

Haber Global'e göre, ünlü aktör Gene Hackman’ın ölümünden sonra vasiyetine dair ortaya çıkan detaylar büyük yankı uyandırdı. Vasiyette, Hackman’ın çocuklarına herhangi bir miras bırakmadığı ve tüm mal varlığını eşi Betsy Arakawa’ya devrettiği ortaya çıktı.

Ancak Arakawa’nın Hackman’dan önce hayatını kaybetmesi, miras sürecinde belirsizliğe yol açtı.

Hackman’ın yaklaşık 80 milyon dolar olduğu tahmin edilen servetiyle ilgili karar, vasiyetin detaylarına ve olası yasal itirazlara göre netleşecek. Çocuklarının uzun süre cenazeyi teslim almaması, vasiyette dışlanmalarına tepki olarak yorumlanmıştı.