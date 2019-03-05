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Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Programı nedir? Vergi muafiyeti kalkıyor mu?

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Programı, ABD'nin bazı ithal ürünlerde sağladığı vergi muafiyeti anlamına geliyor. ABD Başkanı Donald Trump Türkiye ve Hindistan'ı GTS programından çıkarmak istiyor

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Programı nedir? Vergi muafiyeti kalkıyor mu?

İthalatta belirli bir taviz marjı tanınmasını öngören bir sistem olan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) ile gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelerden ithal ettikleri sanayi malları üzerindeki vergilerini ''karşılıklılık'' esası dışında tek taraflı olarak sıfırlayabiliyor veya indirebiliyor.

Bir ürünün ABD gümrük tarife cetvelinde GTS'ye tabi olduğunu anlayabilmek için ABD gümrük tarife cetvelinin ''Özel/Special'' sütunundaki işaretlere bakılması gerekiyor. Buna göre söz konusu sütunda (A) işareti varsa bu o üründe, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu gelişmekte olan ülkelerden yapılan ithalat için GTS uygulandığı anlamına geliyor.

Etiketler; #trump #mektup #vergi muafiyeti
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