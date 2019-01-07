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General Ahmet Vahidi: İran-Türkiye-Rusya işbirliği barış getirecek

İran'ın başkenti Tahran "Batı Asya güvenlik ve savunma konferansına" ev sahipliği yaptı. Konferansın açılış konuşmasını yapan İran Milli Güvenlik Konseyi Genel sekreteri Ali Şemhani, ABD'nin Fırat'ın doğusundan çekilme kararının bölgedeki yeni yenilgisi olduğunu söyledi. Şemhani, "çelişkili siyasetleri ABD'yi çekilmeye mecbur etti" yorumunu yaptı.Ulusal Kanal'a konuşan İran Milli Savunma Akademisi Başkanı General Ahmet Vahidiise bölge ülkelerin istikararlı duruşunun ABD'yi geri çekilme ilanına mecbur ettiğini söyledi.

General Ahmet Vahidi: İran-Türkiye-Rusya işbirliği barış getirecek

"Batı Asya Güvenlik ve Savunma Konferansı" İran'ın Başkenti Tahran'da gerçekleşti.

İran Milli Güvenlik Akademisinin ev sahipliği yaptığı toplantının açılış konuşmasını İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani yaptı.

ABD'nin Suriye'de Fırat'ın doğusundan çekilme kararının bölgedeki yeni yenilgisi olduğunu söyledi. Şemhani, "çelişkili siyasetleri ABD'yi çekilmeye mecbur etti" yorumunu yaptı.

ABD'nin Suriye'de Türkiye ayrı ile siyaset uygulamaya çalışırken , diğer yandan Kürtler  ve Araplar ile de ayrı bir siyaset uygulama çabasının çelişkilerle dolu olduğunu söyleyen Ali Şemhani, bu çelişkiler onları çekilmeye mecbur etti dedi.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteriçekilme kararının ardından kazanan'ın Beşar Esad ve Suriye hükümetinin olduğunu vurguladı. Ulusal Kanal'a konuşan İran Milli Savunma Akademisi Başkanı General Ahmet Vahidi ise bölge ülkelerin istikararlı duruşlarının ABD geri çekilme ilanına mecbur ettiğini söyledi.

General Vahidi, bölge ülkelerinin kararlı duruşunun ABD'yi geri adım atmak zorunda bıraktığının altını çizdi.

ABD'nin çekilme kararınıda unsurları sıralayan İran Milli Savunma Akademisi Başkanı, İran, Türkiye ve Rusya'nın kararlı işbirliğinin bölgeye barış getireceğini söyledi.

HABER-KAMERA: YAKUP ASLAN
ulusal.com.tr

Etiketler; #ahmet vahidi #general #iran #suriye #türkiye #rusya
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