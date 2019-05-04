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Gerginlik tırmanıyor: İsrail, Gazze'ye saldırdı

Gazze'de gerginlik tırmanıyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden roketler atıldığını öne sürdü. Tel Aviv, bölgeye saldırı düzenledi. Hava ve kara saldırılarında 4 Filistinli yaşamını yitirdi

Gerginlik tırmanıyor: İsrail, Gazze'ye saldırdı

İsrail ordusu, yine roketleri bahane ederek Gazze Şeridi'ne saldırdı. Tel Aviv'in hem havadan hem karadan abluka altına aldığı bölgede gerginlik artıyor.

Şu ana kadar saldırılar sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti. Sınırda çıkan olaylarda ise 2 İsrail askeri yaralandı.

Hava saldırısına yönelik açıklamayı İsrail ordusu yaptı. Açıklamada, Gazze Şeridi'nden roketler atıldığı iddia edildi. Ancak yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. İsrail basını da atılan roketlerin birçoğunun İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini yazdı.

Bir açıklama da Gazze'deki Sağlık Bakanlığından geldi. İsrail'e ait bir savaş uçağının kuzeydeki tarım arazisini bombaladığı belirtildi.

İsrail ordusu, yaşanan olaylar nedeniyle Gazze Şeridi sınırına yakın bölgelerde birçok yolu ve bir sahili kapattı.

İsrail'in şehit ettiği 4 Filistinlinin cenazesi ise toprağa verildi. Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen cenaze törenine çok sayıda Filistinli katıldı.

Filistin bayraklarının taşındığı törende göstericiler, Filistinli direniş gruplarından İsrail saldırılarına yanıt vermesini istedi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #gazze #israil
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