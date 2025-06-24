Gerilim bitmeden başladı! İsrail: “İran yeniden füze fırlattı”

İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran ve İsrail arasında tam ve eksiksiz bir ateşkes sağlandığı” yönündeki açıklamasının ardından kritik bir iddiada bulundu. Ordudan yapılan resmi açıklamada, “İran'dan İsrail'e yeni füze atışları tespit edildi” denildi.

Açıklamada, İran'dan fırlatıldığı öne sürülen füzeler nedeniyle halka uyarı yapıldığı, sığınaklardan çıkılmaması gerektiği ve ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınmasının önem taşıdığı belirtildi.

İsrail basınına yansıyan bilgilere göre, İran'dan 2 füze fırlatıldı. Hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve füzelerin imha edildiği öne sürüldü. Özellikle Hafya ve çevresinde sirenlerin çaldığı ve halkın hızla sığınaklara yönlendirildiği bildirildi.

TRUMP SABAH ATEŞKESİ DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, “Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin” ifadelerini kullanmıştı. Trump, İsrail ile İran arasında tam bir ateşkes sağlandığını ve böylece savaşın sona erdiğini belirtmişti. Trump’ın açıklamasının ardından İsrail Başbakanlık Ofisi, yazılı bir açıklama yayımlayarak Tel Aviv’in ABD Başkanı’nın ilan ettiği ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran’ın ateşkesi ihlal ettiği öne sürerek İsrail ordusuna Tahran’daki hedefleri yoğun şekilde vurma emri verdiğini duyurdu