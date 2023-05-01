Getir Almanya'daki bir rakibini daha satın alıyor
Getir'in Almanya'da hizmet veren Flink isimli teslimat şirketini satın almak istediği iddia edildi. Şirket, geçtiğimiz aylarda da başka bir Alman teslimat şirketini satın almıştı.
Financial Times, Türkiye'deki en büyük şirketlerden bir tanesi haline gelen Getir ile ilgili dikkat çekici bir iddiayı gündeme getirdi. Edinilen bilgilere göre teslimat odaklı şirket, Almanya'da kurulan ve aynı amaca hizmet eden Flink'i satın almak için harekete geçti. Marka, bundan birkaç ay önce de yine Almanya'da hizmet veren Gorillas'ı satın almış, bu satın alma için 1.2 milyar dolar harcamıştı.
SATIN ALMA HAMLESİ SONUÇSUZ DA KALABİLİR!
Servis edilen haberde önemli bilgiler yer almıyor. Ayrıca Reuters, konuyla ilgili olarak hem Getir'e hem de Flink'e ulaştığını ancak yanıt alamadığını duyurdu.
Financial Times'ın konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberinde, henüz kesinleşmiş bir durum olmadığının altı çiziliyor. Yani Getir, Flink'i satın alabileceği gibi anlaşmanın rafa kalkması da söz konusu. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadan, net bir şey söylemek mümkün değil.
Getir'in, şirketin kurucu ortaklarından Tuncay Tütek'in ve Getir CEO'su Batuhan Gültakan'ın sosyal medya hesaplarını kontrol ettiğimizde, konuyla ilgili en ufak bir paylaşım göremedik. Eğer bu durum değişirse sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.
Kaynak: webtekno.com