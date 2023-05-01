Getir Almanya'daki bir rakibini daha satın alıyor

Financial Times, Türkiye'deki en büyük şirketlerden bir tanesi haline gelen Getir ile ilgili dikkat çekici bir iddiayı gündeme getirdi. Edinilen bilgilere göre teslimat odaklı şirket, Almanya'da kurulan ve aynı amaca hizmet eden Flink'i satın almak için harekete geçti. Marka, bundan birkaç ay önce de yine Almanya'da hizmet veren Gorillas'ı satın almış, bu satın alma için 1.2 milyar dolar harcamıştı.