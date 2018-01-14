banner965
Avrasya Tüneli'nde hareketli dakikalar
Avrasya Tüneli'nde hareketli dakikalar
Afrin'e yoğun topçu atışı
Afrin'e yoğun topçu atışı
CHP İstanbul İl Başkanlığına Canan Kaftancıoğlu seçildi
CHP İstanbul İl Başkanlığına Canan Kaftancıoğlu seçildi
Trabzon Havalimanı'na inen uçak pistten çıktı
Trabzon Havalimanı'na inen uçak pistten çıktı

Gine Bissau'da başbakan görevden alındı

Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'da başbakanın görevden alındığı bildirildi.

Gine Bissau'da başbakan görevden alındı

Ülke basınındaki haberlere göre, Devlet Başkanı Joze Mario Vaz, Kasım 2016'dan beri başbakanlık görevini yürüten Umaru Sissoko’yu görevden aldı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), 16 Aralık’ta ülkede mutabakatla belirlenmiş bir başbakanın göreve getirilmesi için 30 gün süre tanımıştı. Bu süre yarın doluyor.

Gine-Bissau’daki siyasi kriz
Gine ve Cape Verde’nin Bağımsızlığı İçin Afrika Partisi (PAIGC) üyesi Vaz, 2014’teki devlet başkanlığı seçimini kazanarak göreve gelmişti.

Devlet Başkanı Vaz ile dönemin Başbakanı Domingos Simoes Pereira arasında 2015 yılındaki sürtüşme, Vaz’ın "ülkede siyasi kriz çıkararak hükümeti dağıtmakla" suçladığı Pereira'yı görevden almasıyla sonuçlanmıştı.

Vaz, PAIGC lideri olan Pereira’nın yerine partiden Baciro Dja’yı getirmişti.
Parlamentonun büyük çoğunluğunu oluşturan PAIGC, Dja’nın başbakanlığı kararının konsensus ile alınmadığı gerekçesiyle Vaz’a itiraz etmişti.

Taraflar, komşu ülke Gine Cumhuriyeti'nin başkenti Konakri’de 14 Ekim 2016’da imzalanan anlaşmayla başbakanların mutabakatla belirlenmesini kararlaştırmıştı.
Anlaşmanın ardından Dja’yı görevinden alan Vaz, Sissoko’yu başbakan tayin etmişti. Ancak PAIGC, Sissoko’nun da konsensus olmadan atandığını açıklamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Umaru Sissoko #siyasi kriz #görevden alındı #Gine Bissau #ECOWAS #Devlet Başkanı Joze Mario Vaz
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İsrail, Gazze'nin tek ticari sınır kapısını kapatıyor
Sonraki Haber
Sudan: Büyükelçimiz Mısır aleyhinde açıklama yapmadı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.