Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu! KKTC Sağlık Bakanlığından açıklama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisindeki kişilere müdahale için limanda ve hastanelerde her türlü tedbirin alındığını açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu! KKTC Sağlık Bakanlığından açıklama
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, Girne açıklarında alabora olan gemideki yolculara müdahale için hem limanda hem de hastanelerde her türlü tedbirin alındığını bildirdi.

"İLK MÜDAHALE İÇİN GEREKLİ TÜM HAZIRLIKLAR YAPILDI"

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, KKTC Sağlık Bakanlığı Girne'de alabora olan gemiye ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, yolcu gemisinin alabora olmasının ardından ilk müdahale ve sağlık hizmetlerinin en hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığı kaydedildi.

Hem limanda hem de devlet ve özel hastanelerde her türlü tedbirin alındığı vurgulanan açıklamada, "Olası ihtiyaçlara hızlı şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla maksimum düzeyde insan kaynağı harekete geçirilmiş; limanda ve hastanelerde görev yapacak sağlık ekipleri için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır" ifadesine yer verildi.

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