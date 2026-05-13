Global Sumud Filosu yarın tekrar Gazze'ye doğru demir alıyor!

Global Sumud Filosu (GSF), soykırımcı İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak ve mazlum Filistin halkına destek ulaştırmak amacıyla Marmaris’te kritik bir basın toplantısı düzenledi. İspanya’nın Barselona kentinden 15 Nisan'da hareket eden ve bünyesinde yaklaşık 300 aktivist barındıran filo, Marmaris’teki katılımlarla gücüne güç kattı.

MARMARİS’TE SAYI 54’E YÜKSELDİ: FİLO BÜYÜYOR

Yarın yeniden denize açılacak olan Global Sumud Filosu, Marmaris’te eklenen 16 yeni gemiyle birlikte toplamda 54 teknelik dev bir donanmaya dönüştü. Marmaris’in Adaköy Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda, filoya yolda 6 geminin daha katılacağı ve uluslararası dayanışmanın katlanarak arttığı vurgulandı.

"İSRAİL'İN ŞİDDETİ ARTIYOR, RİSKLERİ GÖZE ALIYORUZ"

Toplantıda söz alan Global Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Sümeyra Akdeniz Ordu, İsrail'in hukuksuz müdahalelerinin giderek sertleştiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in şiddeti her seferinde bir seviye daha artıyor. Yaralanan, kötü muameleye uğrayan arkadaşlarımız oldu. Ancak tüm riskleri göze alarak yolumuza devam ediyoruz"

Harekete geçmemenin vicdani sorumluluğunun daha büyük olduğunu belirten Ordu, “Hiçbir şey yapmamanın riski daha büyük bir sorumluluk doğuruyor. Bu nedenle harekete geçmeli ve durmamalıyız" dedi.

LATİN AMERİKA’DAN ASYA’YA UZANAN DAYANIŞMA KÖPRÜSÜ

Filistin’e yönelik desteğin artık bölgesel değil, küresel bir vicdan hareketine dönüştüğü toplantıda; özellikle Brezilya ve Latin Amerika ülkelerinin dik duruşu selamlandı. Myanmar’dan (Rohingya) toplantıya katılan temsilci Ko Tinmaung, Filistin’de yaşananlarla kendi ülkelerindeki insan hakları ihlalleri arasındaki benzerliğe değinerek, özgürlük mücadelesinin ortak olduğunu ifade etti.

İSRAİL’E KARŞI HUKUKİ SAVAŞ BAŞLATILDI

Toplantıda, GSF hukuk ekibinin yürüttüğü çalışmalar hakkında da detaylı bilgi verildi. İsrail askerleri tarafından kötü muameleye maruz kalan ve yaralanan aktivistlerin ifadelerinin alındığı, adli tıp raporlarının hazırlandığı belirtildi. Elde edilen tüm belgelerin, işgalci İsrail'e karşı uluslararası mahkemelerde yürütülecek hukuki süreçlerde temel delil olarak kullanılacağı açıklandı.

Toplantı, halen İsrail zindanlarında tutulan aktivistlerin bir an önce serbest bırakılması çağrısıyla sona erdi. Global Sumud Filosu, yarın Marmaris’ten Gazze’ye doğru şafakla birlikte yeniden yol alacak.