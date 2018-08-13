"Washington yönetimi "Önce Amerika" diyerek, politika değişikliğine gitti ve müttefiki Türkiye'yi sırtından bıçakladı. Bu darbe, Ankara'yı bariz bir şekilde yaraladı." Bu yorumlar Çin'in prestijli gazetesi Global Times'taki editöryal görüş bölümünde kaleme alındı.
Çin'in Global Times gazetesi "Hiçbir stratejist Amerika'nın Türkiye'yi böyle yüzüstü bırakacağına inanmazdı" dedi. Çin'in uluslararası meselelere bakış açısını yansıtan gazeteye göre, " Amerika'nın politika değişikliğiyle, ABD ve Türkiye artık ortak çıkarları konusunda aynı sayfada değiller. Gittikçe de birbirlerine yabancılaşıyorlar."
Türkiye coğrafi olarak Avrupa'ya yakın ve kaçınılmaz bir şekilde Batı'nın ekonomisiyle bağlantılı olduğunu ifade eden gazete,Türkiye'nin hamlesine dikkat çekiyor.
ulusal.com.tr
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