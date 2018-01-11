"Göç akışının yönetimi, gelecek yıllarda AB için en zor iş olacak. Özellikle güney AB ülkeleri, AB'nin dış sınırlarında bulunduğu için göçten çok etkileniyor ve bu konuda oldukça endişeli"

İtalya'da düzenlenen 4. Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nin ardından yayımlanan ortak deklarasyonda, göç akışı yönetiminin, gelecek yıllarda AB için en büyük zorluk olacağı belirtilerek, "AB-Türkiye arasındaki sığınmacı anlaşmasının bütünüyle uygulanması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.



Başkent Roma'da Villa Madama'da düzenlenen zirveye, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Malta Başbakanı Joseph Muscat ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis katıldı.



Zirvenin ardından yayımlanan ortak deklarasyonda, AB'nin zorlu bir kriz döneminin ardından ekonomik olarak tekrar büyüme yoluna girdiği bildirildi.

Ekonomik büyüme ve sosyal refahın bir arada olması gerektiğinin vurgulandığı deklarasyonda, Ekonomik ve Parasal Birlik'in sağlanmasının sürdürülebilir ve dengeli büyüme için şart olduğu kaydedildi.

Avrupa sınırındaki göçün ortak finansmanı ve yönetiminin sağlanması gerektiği belirtilen deklarasyonda, şu ifadelere yer verildi:

"Göç akışının yönetimi, gelecek yıllarda Avrupa Birliği için en zor iş olacak. Özellikle güney AB ülkeleri, AB'nin dış sınırlarında bulunduğu için göçten çok etkileniyor ve bu konuda oldukça endişeli. Sınırlarımızın korunmasının verdiği yük ve bizim bu noktadaki önemli rolümüz AB tarafından kabul edilmeli ve paylaşılmalı. AB, köleliğin yeni versiyonu insan kaçakçılığıyla mücadelesini iki katına çıkarmalı ve herkes için insan haklarını garanti altına almalı. Uluslararası korumaya ihtiyaç duyanları, özellikle de en korunmasız grupları kollamalı.

Düzensiz göçü engellemek ve menşeli transit ülkelerle diyalog ve iş birliği içinde toplu göçün temel nedenlerini çözmek için ortak Avrupa göç politikasına bağlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Bu ülkelerle, özellikle de Afrika ile ortaklığımızı güçlendirmek konusunda kararlıyız. AB-Türkiye arasındaki sığınmacı anlaşmasının bütünüyle uygulanması gerekiyor. Son dönemde göçün miktarı konusunda ulaşılan başarıya bakıldığında Afrika için AB Güven Fonu ve AB-Türkiye yardımı da dahil olmak üzere var olan finansal araçlara yeterli fon sağlanmaya devam edilmesi gerekiyor. Dış göçün boyutu konusundaki olumlu sonuçların da yeni ve adil bir Ortak Avrupa İltica Sistemi kurulması konusundaki çabalarla tamamlanması gerektiğine inanıyoruz."



Zirve toplantısının ardından diğer liderlerle basın açıklamasında bulunan İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, daha iyi bir Avrupa bütünlüğü için çalışmak gerektiğini söyledi.

Gentiloni, Avrupa'nın kuzeyi ve güneyi ile doğusu ve batısı arasındaki farkları ortadan kaldırmak gerektiğine işaret etti.