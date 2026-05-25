Gökyüzünde dehşet anları! Gezi uçağının çarptığı paraşütçü havada ikiye bölündü

Cumartesi günü öğlen saatlerinde Schmittenhöhe Dağı'ndan havalanan 44 yaşındaki deneyimli yamaç paraşütü sporcusu Sabrina, havada ilerlediği sırada küçük bir gezi uçağıyla çarpışarak ölümle burun buruna geldi. Feci kazadan saniyeler sonra yaşananlar ise nefesleri kesti.

Çarpışmanın Şiddetiyle Paraşütü İkiye Bölündü!

Bölgede tur atan 28 yaşındaki bir pilotun yönetimindeki Cessna 172 tipi küçük gezi uçağı, havada süzülen Sabrina’nın yamaç paraşütüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle talihsiz kadının paraşüt kubbesi ikiye bölünerek tamamen parçalandı. Bir anda havada tutunacak hiçbir şeyi kalmayan, kontrolü kaybeden ve çığlıklar içinde kendi ekseni etrafında dönerek hızla yere doğru çakılmaya başlayan kadın sporcu, gökyüzünde adeta zamanla yarıştı.

Soğukkanlılığı Hayatını Kurtardı

Yaşadığı devasa şoka ve korkuya rağmen deneyimini konuşturan Sabrina, havada hızla irtifa kaybederken soğukkanlılığını korumayı başardı. Çakılmasına saniyeler kala acil durum yedek paraşütünü açmak için yoğun bir çaba sarf eden sporcu, mekanizmayı devreye sokmayı başardı. Yedek paraşütün açılmasıyla düşüş hızı yavaşlayan talihsiz kadın, mucizevi bir şekilde yere güvenli bir iniş gerçekleştirdi.

Olay yerine hızla sevk edilen polis helikopteriyle bölgeden alınan Sabrina, parçalanan paraşütüne ve metrelerce yüksekten düşmesine rağmen bu korkunç kazayı sadece birkaç hafif sıyrıkla atlattı. Kazaya karışan Cessna 172 tipi uçağın pilotu ise çarpışmanın ardından gökyüzünde dengesini korumayı başararak Zell am See Havalimanı’na güvenli bir iniş yaptı. Yaşanan o dehşet anları ise aksiyon kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.