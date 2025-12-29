Gökyüzünde dehşet anları: İki helikopter havada çarpıştı

ABD'nin New Jersey eyaletinin güneyinde, havacılık tarihine geçen üzücü bir kaza yaşandı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamaya göre, dün yerel saatle 11.25 sularında Hammonton Belediye Havalimanı yakınlarında iki helikopter havada çarpıştı. Kazaya karışan hava araçlarının "Enstrom F-28A" ve "Enstrom 280C" tipi helikopterler olduğu bildirildi.

Yetkililer, kaza sırasında her iki helikopterde de yalnızca pilotların bulunduğunu açıkladı. Çarpışmanın şiddetiyle yere çakılan helikopterlerden birinin pilotu hayatını kaybederken, diğer pilotun ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

"YANAN, EZİLMİŞ BİR METAL YIĞINI"

Kaza sonrası bölgeye hızla intikal eden Hammonton İtfaiye Şefi Sean Macri, helikopterlerin Hammonton'da boş bir araziye düştüğünü doğruladı. Her iki pilotun da hava ambulansıyla en yakın sağlık merkezine sevk edildiğini aktaran Macri, olay yerindeki tahribatı anlattı. Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü belirten Macri, özellikle "Enstrom 280C" tipi helikopterin "yanan, ezilmiş bir metal yığını" gibi göründüğünü ifade etti.

Kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) devreye girdi. Kurul, başlatılan soruşturma kapsamında uçuş kayıtları, bakım belgeleri ve hava trafik kontrolüyle yapılan görüşmelerin mercek altına alınacağını duyurdu.

Ayrıca olayın aydınlatılması için tanık ifadelerinin de inceleneceği kaydedildi.