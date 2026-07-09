Gökyüzünde dehşet anları! Uçuş eğitmeni havada atladı, 22 yaşındaki öğrenci uçağı tek başına indirdi

Kokpitte tek başına kalan 22 yaşındaki uçuş öğrencisi ise yaşadığı devasa şok ve paniğe rağmen uçağı piste başarılı bir şekilde indirmeyi başardı.

"NE YAPMAN GEREKTİĞİNİ BİLİYORSUN, DEVAM ET"

Olay, Arjantin'in Toledo kentinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cessna 150 tipi eğitim uçağı ile havalanan eğitmen Leandro Andrés Bertazzo ve öğrencisi Rosario, rutin bir eğitim uçuşu gerçekleştiriyordu. Ancak uçuşun ilerleyen dakikalarında eğitmen Bertazzo, henüz bilinmeyen bir nedenle birden kulaklığını çıkardı ve emniyet kemerini çözdü.

Yanındaki şaşkın öğrencisine dönerek, "Ne yapman gerektiğini biliyorsun, devam et" diyen tecrübeli eğitmen, uçağın kapısını açarak kendisini binlerce fit yükseklikten boşluğa bıraktı.

MÜTHİŞ SOĞUKKANLILIK: UÇAĞI HASARSIZ İNDİRDİ

Hocasının gözleri önünde uçaktan atlamasıyla kokpitte tek başına kalan 22 yaşındaki öğrenci Rosario, gökyüzünde büyük bir kabus yaşadı. Dehşet anlarına ve yaşadığı büyük şoka rağmen soğukkanlılığını korumaya çalışan genç öğrenci, uçağın kontrolünü eline aldı. Rosario, kuleyle irtibata geçerek Cessna 150 tipi uçağı tek bir hasar bile almadan güvenli bir şekilde piste indirmeyi başardı. Olayın ardından arama kurtarma ekipleri, eğitmen Bertazzo'nun cansız bedenine ulaştı.

UÇUŞ OKULUNDA BÜYÜK ŞOK: "HİÇBİR BELİRTİ YOKTU"

Bertazzo'nun görev yaptığı uçuş okulunun yöneticisi Eduardo Alvarez, yaşanan trajedi karşısında derinden sarsıldıklarını ifade etti. Eğitmenin intihar eğilimi veya böyle bir planı olduğuna dair en ufak bir belirti sezmediklerini vurgulayan Alvarez, Bertazzo'nun aynı gün içinde başka bir öğrenciyle daha sorunsuz bir şekilde eğitim uçuşu tamamladığını belirtti. Arjantin Savcılığı, gökyüzündeki bu gizemli ve trajik ölümün arkasındaki tüm ayrıntıları ortaya çıkarmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.