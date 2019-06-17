İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde "Ramat Trump" isimli Yahudi yerleşim biriminin temel atma töreni düzenlendi. Netanyahu ABD Başkanı Donald Trump'a şükranları sunmak için yerleşim yerine Trump Tepeleri adını verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın ismini taşıyacak yeni Yahudi yerleşim biriminin temelini attı.



Ramat Trump, Trump Tepeleri adının Netanyahu tarafından ABD Başkanı'nın Golan'daki İsrail egemenliğini tanıma kararına teşekkür mahiyetinde verildiği bildirildi.



Netanyahu, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Son 10 yılda biz burada sınırda olmasaydık neler olurdu, hepimiz biliyoruz. İran ile onun kolu olan Hizbullah'ın sınıra ve genel olarak Suriye'ye hâkim olma girişimlerine karşı çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan etmişti.





ulusal.com.tr

