Suriye ordusunun ülkenin güney cephesindeki kesin zaferinden sonra İsrail, açıklamalarında ton değiştirdi. İsrail işgali altında bulunan Golan tepeleriyle ilgili de Rusya'dan önemli açıklamalar geldi. Rusya Genelkurmay Başkanlığı Golan'da artık Rus askeri polisinin konuşlandırılacağını duyurdu.

Suriye ordusunun ülkenin güney cephesini terörden temizlemesi ve Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'dan gelen zafer açıklaması İsrail'in tavrını değiştirdi.



İsrail Savunma Bakanı, işgal ettiği Golan'da tek bir Suriye askerine bile göz yummayacaklarını söylüyordu. Bu kez Avigdor Liberman, ‘Tıpkı savaş öncesi dönemdeki gibi Suriye’de merkezi yönetim Esad’ın kontrolüne geçiyor" dedi.



Liberman "Esad’ın tam kontrolü yeniden sağlandığında Suriye sınırının daha sakin olacağına inandığını" söyledi.



İsrail ile Suriye arasındaki sınır hattını oluşturan Golan tepeleriyle ilgili Rusya Genelkurmay Başkanlığı'ndan da yeni bir açıklama geldi. Rusya Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi Sergey Rudskoy, provokasyonların önlenmesi amacıyla Golan Tepeleri'nde artık Rus askeri polisinin konuşlandırılacağını duyurdu.



Rudskoy, Golan Tepeleri'ne Rus askeri polisinin görev yapacağı 8 gözlem noktası kurulacağını da açıkladı. Ancak bölgede düzen sağlandığında Rus askerlerinin çekilerek bölgeyi Suriye hükümet güçlerine devredeceklerini vurguladı.



Golan Tepeleri'nde 6 yıldan beri ilk defa BM barış gücü askerlerinin devriye gezdiğini kaydeden Sergey Rudskoy, BM güçlerine Rus askeri polisinin eşlik ettiğini kaydetti.



Öte yandan Rus Genelkurmay yetkilisi, Suriye'nin güneyinde ABD askerlerinin denetiminde olan El Tanf yakınlarındaki bölgelerde IŞİD militanlarının sayısının arttığına diikat çekti. Rudskoy, militanların Palmira ve Deyrizor'a sızmaya çalıştığı uyarısı yaptı.



ulusal.com.tr